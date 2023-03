Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Horror "Puchatek: Krew i miód" na ekranach kin Helios 0

Ukochani bohaterowie dzieciństwa niejednego z dorosłych dziś widzów: Puchatek i Prosiaczek zostają porzuceni przez Krzysia i zmieniają się w żądne krwi bestie. W horrorze Puchatek: Krew i miód rozpętują piekło w Stumilowym Lesie… Ta nowość absolutnie nie jest bajką dla grzecznych dzieci. To prawdziwa jatka Puchatka!

"Puchatek: Krew i miód"

Piękne czasy przyjaźni i wspólnych, pozytywnych przygód to już przeszłość. Krzyś dorósł i opuścił Stumilowy Las oraz swoich wiernych kompanów Kubusia i Prosiaczka, aby rozpocząć dorosłe życie. Samotni i zgorzkniali Kubuś i Prosiaczek pogrążają się w smutku i pielęgnują w sobie gniew, który zmienia ich w dzikie bestie. Ich przysmakiem już nie jest miód, ale ludzka krew. A po nocach śnią o okrutnej zemście na swoim dawnym przyjacielu. Tymczasem kompletnie niczego niepodejrzewający Krzyś powraca, by przedstawić im swoją ukochaną… Nie wie, że nie wchodzi się dwa razy do tego samego lasu.

Produkcja zadebiutuje na ekranach kin Helios w całej Polsce już w najbliższy piątek, 31 marca. Za reżyserię horroru odpowiada Rhys Frake-Waterfield, współautor scenariusza. W rolach głównych występują między innymi: Natasha Tosini, Amber Doig-Thorne, Craig David Dowsett.

Na widzów czeka bezkompromisowy slasher, który sprawi, że po żadnej bajce nie zasną już spokojnym snem…

