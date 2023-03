Polska premiera "Killers of the Flower Moon" Martina Scorsese również potwierdzona!

Polski dystrybutor filmu Killers of the Flower Moon, którym jest United International Pictures potwierdził datę premiery wyczekiwanego filmu. Na szczęście widzowie w naszym kraju będą mieli okazję obejrzeć produkcję w tym samym czasie co reszta świata!