''Welcome to Derry'' - czy Bill Skarsgard powróci do roli Pennywise'a?

Serial powstaje dla HBO Max. Jego producenci nie poinformowali jeszcze o żadnych angażach do niego. Na temat ten wypowiedział się jednak Skarsgard, odtwórca Pennywise’a w obu pełnometrażowych filmach. Z jego słów wynika, iż obecnie nie jest on w żaden sposób zaangażowany w tenże projekt.