To koniec wielkiej kariery Clinta Eastwooda. Nakręci on swój ostatni film

Clint Eastwood planuje zakończenie swojej niesamowicie długiej i wypełnionej aktorskimi i reżyserskimi dokonaniami kariery. Pracuje on aktualnie nad swoim ostatnim filmem, który zwieńczyć ma cały proces jego filmowej twórczości.

92-letni filmowiec swój ostatni projekt zrealizuje oczywiście we współpracy ze studiem Warner Bros., z którym współpracuje od prawie 50 lat. Jego najnowszym filmem wydanym przez to studio jest dramat Cry Macho. Produkcja ta okazała się finansową klapą, przez co nowy szef Warner Bros. David Zaslav miał pretensje o wyłożenie na nią znacznych funduszy. Tym dziwniejsze, iż teraz studio ponownie zdecydowało się produkować film Eastwooda. Prawdopodobnie Zaslav uznał, iż ostatni film legendarnego reżysera jest tego wart i może przynieść wysoki dochód.

Ostatnim filmowym przedsięwzięciem Eastwooda będzie thriller noszący tytuł Juror #2. Ukazana w nim historia skupić ma się na ławie przysięgłych w procesie o morderstwo. Szczególnie bliżej przyjrzymy się jednemu z ławników, który zaczyna uświadamiać sobie, iż to właśnie on może być mordercą. Po uzmysłowieniu sobie prawdy staje on przed moralnym dylematem: czy zmanipulować ławę przysięgłych tak, aby uniknąć kary czy jednak przyznać się i dobrowolnie poddać karze?

Do głównej roli Eastwood przymierza pewną młodą hollywoodzką gwiazdę. Nazwiska tego szczęśliwca jednak nie ujawniono.

Juror #2 będzie 40 filmem jaki Eastwood wyreżyseruje.

Źrodło: Collider