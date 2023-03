Donnie Yen ma nowy pomysł na spin-off ''Johna Wicka'' 0

Pochodzący z Chin aktor Donnie Yen, który w filmie John Wick 4 wcielił się w postać niewidomego zabójcę Caine’a, zdradził iż bardzo chętnie ponownie zostałby tym bohaterem.

''John Wick 4''

Yen zapytany przez dziennikarzy portalu Variety o to jaka jest możliwość powstania kolejnego spin-offu Johna Wicka, który uwzględniłby postać Caine’a, stwierdził że bardzo chciałby i wszystko jest możliwe, na razie jednak nic w tej kwestii się nie dzieje.

Chciałbym zrobić spin-off Johna Wicka skupiony wokół Caine’a. Hollywood jest jednak dziwne, tu zawsze prowadzone są rozmowy, jednak nie ze wszystkich coś wynika powiedział Yen.

UWAGA SPOJLER

Caine to ważna postać z czwartego Wicka. Dostaje on zlecenie zabicia tytułowego bohatera, będącego jego przyjacielem, w celu ochrony siebie i swojej córki. Pod koniec filmu Caine odzyskał wolność i w scenie po napisach widziany był jak szedł na spotkanie z córką. W tym samym momencie z tłumu wyłania się Akira mającą zamiar go zabić. Czy Caine stracił życie? Tego już scena ta nam nie pokazała.

Obecnie franczyza Johna Wicka poszerza się o dwie spin-offowe produkcje. Pierwszą z nich jest film Ballerina będącym historią tytułowej tancerki baletowej, która zostaje zabójczynią, aby poszukać zemsty na ludziach, którzy zamordowali jej rodzinę. Drugi projekt to zaś prequelowy serial The Continental, który opowie nam o postaci Winstona.

Źrodło: Variety