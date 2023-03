''Fantastyczna Czwórka'' ma nowego scenarzystę 0

Nowa Fantastyczna Czwórka ma kolejnego scenarzystę na swoim pokładzie. Być może teraz nareszcie projekt ten ruszy z kopyta, bowiem dotychczas napotykał on tylko same problemy.

Scenariusz do najnowszej Fantastycznej Czwórki od Marvel Studios napisze Josh Friedman, współscenarzysta drugiego i trzeciego Avatara oraz Wojny światów Stevena Spielberga. Na tym stanowisku zastąpił on Jeffa Kaplana i Iana Springera, którzy odeszli z projektu, po dołączeniu do niego we wrześniu ubiegłego roku.

Za kamerą stanąć ma Matt Shakman, główny reżyser serialu Marvela Wandavision. Pierwotnie film wyreżyserować miał Jon Watts, mający na swoim koncie Spider-Mana. Bez drogi do domu, jednak zrezygnował twierdząc, iż chce sobie zrobić przerwę od filmów superbohaterskich.

Premiera nowej Fantastycznej Czwórki wyznaczona jest na 14 lutego 2025 roku. Produkcja ta ma wprowadzić nas w 6. fazę MCU.

Seria komiksów Fantastyczna Czwórka Marvela, stworzona przez Stana Lee i Jacka Kirby’ego, zadebiutowała w 1961 roku i była pierwszym tytułem zespołowym superbohaterów wyprodukowanym przez Marvel Comics. Na Fantastyczną Czwórkę składa się czteroosobowa załoga statku kosmicznego (kapitan Reed Richards, jego narzeczona Sue Storm i jej brat Johnny Storm oraz Ben Grimm), którzy w katastrofie statku kosmicznego zostali poddani promieniowaniu kosmicznemu zyskując niesamowite zdolności.

Źrodło: The Hollywood Reporter