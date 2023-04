''Tajna inwazja'' - zwiastun i plakat nowego serialu należącego do MCU 0

Marvel opublikował nowe materiały promujące kolejny serial powstały dla platformy streamingowej Disney+ należący do Marvel Cinematic Universe. W sieci zadebiutował plakat i zwiastun Tajnej inwazji.

Tajna Inwazja wykorzysta wydarzenia z filmu Kapitan Marvel jako punkt wyjścia i skoncentruje się na dalszych losach popularnego tajnego agenta Nicka Fury’ego. Ukazana w serialu historia będzie obracała się wokół ziemskiej działalności zmiennokształtnych Skrullów, którzy infiltrują naszą planetę. Upodabniając się do posiadających władzę i przywileje ludzi pragną przejąć władzę nad naszym światem. Fury dołącza do swoich sojuszników wśród, których jest Everett Ross, Maria Hill oraz należący do Skrullów Talos żyjący na naszej planecie. Muszą się ścigać z czasem, aby udaremnić inwazję i uratować ludzkość.

W obsadzie aktorskiej są m.in. Samuel L. Jackson powracający kolejny raz do roli Nicka Fury’ego, Ben Mendelsohn jako Talos, Olivia Colman, Regé-Jean Page, Kingsley Ben-Adir, Cobie Smulders jako Maria Hill oraz Don Cheadle. Serial wyreżyserował Ali Selim, który jest także jednym z producentów wykonawczych.

Premiera już 21 czerwca. Tajna inwazja składa się z 6. odcinków.

Źrodło: Marvel, Comingsoon