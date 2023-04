Ben Affleck poszukuje zaginionej córki w zwiastunie ''Hypnotic'' 0

Zadebiutował pierwszy zwiastun thrillera Hypnotic, w którym to pewien detektyw zrobi wszystko, aby odnaleźć swoją zaginioną córkę. W głównej roli Ben Affleck.

Ben Affleck, ''Droga powrotna''

Za reżyserię tego filmu odpowiada Robert Rodriguez mający na swoim koncie m.in. Od zmierzchu do świtu, serię Desperado i filmy z serii Mali agenci. Ten słynny filmowiec jest także współautorem scenariusza, który napisał wraz z Racerem Rodriguezem i Maxem Borensteinem. Rodriguez zebrał dobrą obsadę do swojego kolejnego filmu. Angaże otrzymali Affleck, Alice Braga, William Fichtner, JD Pardo, Dayo Okeniyi, Jeff Fahey i Jackie Earle Haley.

Affleck wciela się w zdeterminowanego, by odnaleźć swoją zaginioną córkę detektywa z Austin – Danny’ego Rourke. Bada on serię naginających rzeczywistość i niewytłumaczalnych racjonalnie napadów na banki. Wspomagany przez utalentowaną medium Dianę Cruz, Rourke ściga mężczyznę widmo, jedyną osobę, która według niego posiada klucz do odnalezienia jego córki. Wkrótce Rourke odkrywa więcej, niż się spodziewał, a to czego się dowiedział ostatecznie podważa wszelkie jego dotychczasowe założenia, nawet te najbardziej podstawowe.

W pierwszej połowie marca Rodriguez na Festiwalu Filmowym SXSW w Austin w Teksasie pokazał roboczą wersję Hypnotic. Produkcja została pozytywnie odebrana przez tamtejszą publiczność.

Premiera filmu 12 maja.

