''Naznaczony 5'' zmienia swój roboczy tytuł 0

Sony Pictures realizujące wraz z Blumhouse piątą część z cyklu ’’Naznaczona’’, podało nowy tytuł pod jakim prawdopodobnie część ta wejdzie do kin. Wersja robocza widocznie nie przypadła producentom do gustu.

''Naznaczony: Rozdział 2''

Film kręcony był pod tytułem Insidious: Fear the Dark. Teraz jego nazwa brzmi Insidious: The Red Door. Tytuł ten nawiązuje do początków serii.

Za kamerą stanął Patrick Wilson, dla którego Naznaczony 5 to fabularny debiut na stanowisku reżysera. Do tej pory występował on przed kamerą, a w opisywanej serii wcielał się w jednego z głównych bohaterów. Wilson reżyserował na podstawie scenariusza Scotta Teemsa mającego na swoim koncie Halloween zabija. Jest to pierwszy film z serii, do którego scenariusza nie napisał Leigh Whannell.

Naznaczony 5 po raz kolejny swoją uwagę skupi na rodzinie Lambertów, których po raz ostatni widzieliśmy w filmie z 2013 roku – Naznaczony: Rozdział 2. Akcja przeniesie nas o dziesięć lat do przodu. Dalton pójdzie na studia, gdzie przyjdzie zmierzyć mu się ze swoimi nadnaturalnymi zdolnościami.

W obsadzie powracają Patrick Wilson i Ty Simpkins, którzy ponownie sportretują Josha Lamberta i Daltona Lamberta. To pomimo niedługo czasu do premiery jedyne potwierdzone osoby w obsadzie.

Premiera filmu 7 lipca. W bitwie o widzów stanie on w szranki z sprośną komedią Joy Ride.

Źrodło: Collider