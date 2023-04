"Spider-Man: Poprzez Multiwersum" - Mike Morales powraca w nowym zwiastunie 0

Sony Pictures pokazało nowy zwiastun filmu animowanego Spider-Man: Poprzez Multiwersum. Zapowiedź znajdziecie w dalszej części artykułu.

"Spider-Man: Poprzez Multiwersum"

Miles Morales powraca w drugiej części nagrodzonej Oscarem animacji Spider-Man Uniwersum.

Z Brooklynu Miles trafia do multiwersum. Razem z Gwen Stacy, spotykają innych Spider-Man’ów, którzy mają za zadanie ochronę świata przed zagrożeniami. Kiedy bohaterowie spierają się o to, jak poradzić sobie z nowymi niebezpieczeństwami, Miles musi na nowo zdefiniować, co to znaczy być bohaterem i jak ocalić ludzi, których kocha.

Poprzedni film Spider-Man Uniwersum został entuzjastycznie przyjęty przez publiczność w Polsce i na całym świecie, osiągając w kinach wynik 384 milionów dolarów. Został nagrodzony Oscarem® w kategorii najlepsza animacja.

Spider-Man: poprzez Multiwersum w kinach od 2 czerwca 2023.

Źrodło: Tylko Hity