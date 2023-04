Ryś euroazjatycki to gatunek zagrożony wyginięciem. Wytępiony w XIX wieku zniknął z Europy Zachodniej. Powrócił do jej lasów 50 lat temu by ponownie żyć w swoim naturalnym środowisku. Laurent Geslin, światowej sławy fotograf dzikiej przyrody, spędził ponad 9 lat swojego życia na obserwacji tych tajemniczych i dzikich kotów.