Popularny serial "Star Trek: Strange New Worlds" już latem powróci do SkyShowtime 0

W tegoroczny Dzień Pierwszego Kontaktu SkyShowtime zapowiedziało powrót serialu Star Trek: Strange New Worlds, nowy sezon będzie można zobaczyć już latem wyłącznie w tym serwisie. Liczący 10 odcinków drugi sezon wyprodukowanego przez CBS Studios serialu Star Trek: Strange New Worlds będzie miał premierę w SkyShowtime już w czerwcu.

"Star Trek: Strange New Worlds"

Star Trek: Strange New Worlds opowiada o latach, kiedy za sterami U.S.S. Enterprise zasiadał kapitan Christopher Pike. Na ekranie pojawiają się uwielbiani przez fanów Anson Mount jako kapitan Christopher Pike, Rebecca Romijn jako Numer Jeden i Ethan Peck jako oficer naukowy Spock. Serial przenosi nas do czasów, kiedy kapitan Pike, oficer naukowy Spock i Numer Jeden podróżowali po galaktyce i odkrywali nowe światy, zanim do załogi U.S.S. Enterprise dołączył kapitan Kirk.

Znakomitą obsadę uzupełniają Jess Bush jako pielęgniarka Christine Chapel, Christina Chong jako La’an Noonien-Singh, Celia Rose Gooding jako kadetka Nyota Uhura, Melissa Navia jako porucznik Erica Ortegas i Babs Olusanmokun jako doktor M’Benga. W drugim sezonie powróci także występujący gościnnie Paul Wesley jako James T. Kirk oraz pojawi się nowa postać – Pelia – w której rolę wcieliła się Carol Kane.

Drugi sezon serialu Star Trek: Strange New Worlds to produkcja CBS Studios, Secret Hideout i Roddenberry Entertainment. Jego showrunnerami są Akiva Goldsman i Henry Alonso Myers. Na liście producentów znaleźli się Akiva Goldsman, Alex Kurtzman, Jenny Lumet, Alonso Myers, Aaron Baiers, Heather Kadin, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry i Trevor Roth. Za dystrybucję serialu odpowiada Paramount Global Content Distribution.

Najnowszy sezon zawiera także odcinek specjalny łączący grę aktorską z animacją. Pojawią się w nim Tawny Newsome i Jack Quaid, znani z serialu animowanego Star Trek: Lower Decks, których bohaterowie – chorąży Beckett Mariner i chorąży Brad Boimler – dołączą do U.S.S. Enterprise. Ten epizod wyreżyserował znany z seriali Star Trek: The Next Generation i Star Trek: Picard aktor i reżyser Jonathan Frakes.

Wszystkie odcinki pierwszego sezonu serialu Star Trek: Strange New Worlds dostępne są wyłącznie w SkyShowtime.

Źrodło: SkyShowtime