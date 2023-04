Sielski klimat polskiej wsi w nowym komediowym serialu Polsatu ''Swaci'' 0

Już w ten piątek w serwisie Polsat Box Go zadebiutuje nowy komediowy serial Swaci. Produkcja przeniesie widzów w sielski klimat polskiej wsi, gdzie o atencję jedynej wnuczki walczą pochodzący z różnych środowisk dziadkowie. Zamieszkanie głównych bohaterów pod jednym dachem i zderzenie zupełnie przeciwstawnych światów powoduje prawdziwą mieszankę wybuchową.

To nowa propozycja pełna dobrego humoru i zabawnych sytuacji rozgrywająca się głównie na urokliwej polskiej wsi. Rodzice Mai (Amelia Żuchowska) – Ania (Paulina Lasota) i Mateusz (Szymon Majchrzak) decydują się na wakacje last minute. O pomoc w opiece nad córką proszą dziadków. W wyniku pomyłki przybywają zarówno pochodzący ze wsi rodzice Ani (Beata Schimscheiner, Paweł Koślik), jak i wielkomiejscy rodzice Mateusza (Monika Krzywkowska, Mariusz Kiljan). Obie rodziny wiele dzieli: tryb życia, wykształcenie i metody wychowawcze, ale łączy jedno – miłość do wnuczki, która stoi na straży jedności rodziny.

Za adaptację scenariusza i reżyserię produkcji będącej na ukraińskiej licencji odpowiedzialny jest Kordian Piwowarski.

Nowe odcinki seriali Swaci będą pojawiały się w Polsat Box Go w piątki, od 7 kwietnia. Sezon składa się z 8. odcinków.

Źrodło: Polsat