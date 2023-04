Sztuczna inteligencja też potrafi kochać - zobacz nowy zwiastun filmu ''Simulant'' 0

Vertical Entertainment prezentuje drugi zwiastun dramatu science fiction Simulant. Produkcja ta opowiada o sztucznej inteligencji i skłania widza do zastanowienia się nad tym co znaczy być człowiekiem.

Faye (Jordana Brewster) jest wdową szukającą pocieszenia za pomocą androida stworzonego na podobieństwo jej zmarłego męża Evana (Robbie Amell). Kobieta nie potrafi go jednak pokochać, natomiast ten jest zdeterminowany, aby zdobyć jej serce. Posiadając wyjątkową samoświadomość i zdolność do odczuwania emocji, co pogłębione zostaje jeszcze przez genialnego programiste Casey’a, który pomaga Evanowi, ten ostatni zaczyna być na celowniku rządowego agenta Kesslera (Sam Worthington), którego zadaniem jest przechwytywanie potencjalnie niebezpiecznych androidów.

Simulant wyreżyserowała April Mullen na podstawie scenariusza napisanego przez Ryana Christophera Churchilla. W rolach głównych występują Robbie Amell jako Evan, Jordana Brewster jako Faye, Simu Liu jako Casey, Sam Worthington jako agent Kessler oraz Mayko Nguyen, Emmanuel Kabongo i Keethan Krish.

Film już 2 czerwca trafi do wybranych kin oraz na platformy VOD. Jak na razie nie wiadomo czy polskie kina wyemitują Simulant, być może będziemy mogli obejrzeć go tylko w Internecie. Na uwadze powinni go mieć przede wszystkim fani kina science fiction.

Źrodło: Collider