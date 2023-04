Pierwsze nazwiska w obsadzie "Welcome To Derry" serialowego prequela "To" 0

Taylour Paige i trzy kolejne osoby dołączają do serii Welcome To Derry, która ma przenieść fanów z powrotem do historii klauna Pennywise.

kadr z filmu "To"

Zaledwie kilka miesięcy po pozyskaniu showrunnerów, oryginalny serial HBO Max Welcome to Derry pozyskał pierwszych czterech aktorów, a są to Taylour Paige, Jovan Adepo, James Remar i Chris Chalk. Serial jest prequelem To, autorstwa Stephena Kinga.

Chociaż niewiele ujawniono na temat fabuły nadchodzącej serii, oficjalna streszczenie brzmi: Welcome to Derry, osadzona w świecie uniwersum To Stephena Kinga, jest oparta na powieści i rozszerza wizję ustaloną przez filmowca Andy’ego Muschiettiego w filmach fabularnych To i To: Rozdział 2.

Fani mogą spodziewać się, że serial odkryje historię Derry w stanie Maine, małego miasteczka, które dziwny byt Pennywise dręczy od dziesięcioleci. Teraz fani mogą spodziewać się, że dowiedzą się więcej o uniwersum.

Showrunnerami i producentami wykonawczymi serii będą Jason Fuchs i Brad Caleb Kane. Serial został opracowany dla telewizji przez Fuchsa, Muschieitti i Barbarę Muschietti. Fuchs pisze także scenariusz do pierwszego odcinka serialu, inspirowany osobistą, prawdziwą historią. Andy Muschietti będzie reżyserem.

Z tak niewielkimi informacjami trudno wywnioskować czego tak na naprawdę możemy się spodziewać po oryginalnej serii, ale jedno jest pewne, będzie wiązać się z już istniejącym światem z powieści i nowszych adaptacji filmowych. Jest również wysoce prawdopodobne, że serial będzie podążał za zupełnie nowymi postaciami, ponieważ wszystkie znaki wskazują na to, że akcja ma miejsce, zanim jeszcze urodzili się członkowie klubu Losers. Donoszono, że serial skupi się na przerażającym antagoniście, choć nie jest jasne, jak bardzo produkcja będzie badała pochodzenie Pennywise. Niedawno ujawniono również, że Bill Skarsgård nie zagra Pennywise w spin-offie HBO. Trudno więc powiedzieć, jak złoczyńca zostanie przedstawiony w nadchodzącej serii. W końcu okazało się, że był to kosmita, który przybył do Derry w 1715 roku przez asteroidę.

Źrodło: Collider