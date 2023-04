Zwiastun serialu "Światełko" opowiada historię Anne Frank z nieco innej perspektywy 0

Disney + wypuściło pierwszy zwiastun Światełka, limitowanej serii przedstawiającej historię Anny Frank z innej perspektywy niż dotychczas.

fragment plakatu serialu "Światełko"

Premiera 8-częściowego serialu odbędzie się w poniedziałek, 1 maja na National Geographics, nowe odcinki będą pojawiać się w poniedziałki. Wszystkie epizody będą dostępne online następnego dnia za pośrednictwem Disney+ i Hulu.

Serial opowiada historię 20-letniej sekretarki Miep Gies (Bel Powley), która nie wahała się, gdy jej szef Otto Frank (Liev Schreiber) poprosił ją o ukrycie go i jego rodziny przed nazistami podczas II wojny światowej. Przez następne dwa lata Miep, jej mąż Jan (Joe Cole) i kilku innych bohaterów czuwało nad ośmioma duszami ukrywającymi się w sekretnym aneksie. To Miep znalazła pamiętnik Anne (Billie Boullet) i przechowała go, aby ona i Otto mogli później podzielić się nim ze światem.

Tytuł serialu pochodzi od wyznania Gies, która powiedziała pod koniec swojego życia: Nie lubię być nazywana bohaterką, ponieważ nikt nigdy nie powinien myśleć, że trzeba być wyjątkowym, aby pomagać innym. Nawet zwykła sekretarka, gospodyni domowa czy nastolatek może zapalić małe światełko w ciemnym pokoju.

