Zapowiedź "My Adventures with Superman" pokazuje Clarka Kenta przybywającego na ratunek

Clark Kent jest gotowy do akcji w pierwszym zwiastunie nowej serii Adult Swim My Adventures With Superman. Nowa seria pokaże młodsze dni superbohatera, gdy wyrusza na przygody ze swoją partnerką Lois Lane i ich przyjacielem Jimmym Olsenem. Razem chcą zostać jednym z najlepszych nowych zespołów Daily Planet, podczas gdy Clark wykonuje również obowiązki superbohaterskie na boku.