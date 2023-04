Rozpoczęto zdjęcia do "Minghun" nowego filmu Jana P. Matuszyńskiego

Ruszyły zdjęcia do filmu Minghun w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego według scenariusza Grzegorza Łoszewskiego. To opowieść o nadziei, miłości i poszukiwaniu sensu życia oraz tego, co nastaje po nim – o najważniejszych emocjach i egzystencjalnych granicach ludzkiego doświadczenia. W jedną z głównych ról wciela się Marcin Dorociński.