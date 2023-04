Orlando Bloom kontynuuje współpracę z Amazonem. Aktor otrzymał angaż w nowym serialu platformy 0

Orlando Bloom po sukcesie serialu fantasy Carnival Row rozgrywającego się w mrocznych wiktoriańskich czasach, kontynuuje swoją współpracę z platformą Amazon Prime Video. Aktor wcieli się w główną rolę i wyprodukuje serialową adaptację powieści Maggie O’Farrell '’This Must Be the Place'', w Polsce wydanej pod tytułem ’'To tutaj’’.

Bloom wcieli się w głównego bohatera Daniela Sullivana, który ma dość poplątany życiorys. Ten żyjący w irlandzkiej głuszy nowojorczyk ma w Kalifornii dzieci, których nigdy nie widuje, a także żonę-samotniczkę, byłą gwiazdkę filmową Claudette, która upozorowała swoje zaginięcie i odnalazła spokój na irlandzkiej farmie. Pomimo braku kontaktu ze swoją dawną rodziną Daniel czuje się szczęśliwy. Do czasu. Pewnego dnia w jego życiu pojawia się kobieta z przeszłości. Mężczyzna stracił z nią kontakt prawie 20 lat temu. Ujawnia ona szokujący sekret z życia Daniela, co powoduje, iż wyrusza on na odyseję.

Powieść O’Farrell na język serialu przełoży Suzanne Heathcote. Będzie ona także jedną z producentek wykonawczych obok Blooma, Adama Karasicka i Juliette Howell.

Źrodło: Collider