TVP rozpoczyna zdjęcia do nowego serialu zatytułowanego "Matylda"

Telewizja Polska pracuje nad nowym serialem kostiumowym Matylda, opowiadającym historię zbuntowanej córki powstańca styczniowego. Premiera została zaplanowana na 2024 rok. Za reżyserię odpowiada Krzysztof Lang, a w rolę tytułowej bohaterki wciela się Maria Kowalska.

kadr z serialu "Matylda"

Matylda to serial, w którym ludzkie namiętności przeplatają się z ważnymi wydarzeniami historycznymi. To opowieść o walce o prawa, honor i najwyższą cnotę, jaką jest miłość. W środku toczącej się emancypacji kobiet, współpracy z zaborcą i emigracją zarobkową poznajemy tytułową bohaterkę – niespełna osiemnastoletnią Matyldę Bilińską, która jest córką byłego powstańca, zamożnego ziemianina zesłanego na Sybir. Dziewczyna nie akceptuje świata takim, jakim jest. Buntuje się wobec utartych reguł i wierzy w to, że może oczekiwać od życia więcej, niż dostaje. Jej postawa nie jest jednak mile widziana w społeczeństwie, co przysporzy jej wielu kłopotów.

Młoda kobieta będzie zmuszona zwrócić się o pomoc do swojej rodziny, będącej w posiadaniu urokliwego majątku na wsi na Lubelszczyźnie. Opuści miasto, zostawiając w tyle swoje dotychczasowe życie, i zamieszka z najbliższymi. Stanie się to dla niej doskonałą okazją do tego, by spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy i odpowiedzieć sobie na dręczące ją pytania. Próbując zrozumieć samą siebie, odkryje prawdziwą potęgę miłości, pozna prawdę o przodkach, przekona się, co znaczy żyć na własnych zasadach, lecz będzie musiała także zmierzyć się ze swoim największym wrogiem.

Nowa produkcja w reżyserii Krzysztofa Langa ukazuje bohaterów o różnym statusie społecznym – od arystokracji i ziemiaństwa poprzez inteligencję pracującą oraz chłopów. W obsadzie zobaczymy m.in.: Małgorzatę Buczkowską, Dariusza Chojnackiego, Roberta Czebotara, Ireneusza Czopa, Urszulę Grabowską, Mirosława Haniszewskiego i Jędrzeja Hycnara. Tytułową rolę gra Maria Kowalska.

Serial zadebiutuje na antenie Telewizji Polskiej w 2024 roku.

Źrodło: rozrywka.tvp.pl