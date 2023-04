Warner Bros. aktualizuje swoją listę premier - wśród tytułów ''Minecraft'' 0

Warner Bros. Pictures wprowadziło kilka zmian w swoim kalendarzu premier. Nową datę premiery otrzymało widowisko z Jasonem Momoą jako Aquamanem. Poznaliśmy także czas wejścia do kin Minecrafta.

fragment plakatu promującego film ''Aquaman and the Lost Kingdom''

Minecraft to już dawno zapowiada ekranizacja survivalowej gry o otwartym świecie Markusa Perssona. Gra ta pozwala graczom na budowanie z cyfrowych klocków prawie wszystkiego co im się zamarzy. Mogą także niszczyć swoje budowle, atakować napotkane istoty, zbierać surowce czy wytwarzać przedmioty.

Film powstały na jej podstawie wejdzie do kin 4 kwietnia 2025 roku. Za jego reżyserię odpowie Jared Hess, a główną rolę otrzymał Jason Momoa. Jak na razie nie wiadomo nic na temat fabuły produkcji. Nie do końca wyobrażamy sobie jak będzie wyglądał ten film, a Wy?

Jeśli chodzi zaś o zmiany w kalendarzu premier to najważniejszą jest przesunięcie debiutu o pięć dni wcześniej filmu Aquaman and the Lost Kingdom. Ta widowiskowa produkcja wejdzie teraz do kin 20 grudnia tego roku mierząc się z musicalem Wonka.

Zaś z kalendarza premier całkowicie na ten czas usunięta została animacja Toto, inspirowana Czarnoksiężnikiem z krainy Oz. Jej miejsce 2 lutego 2024 roku zajął film The Wise Guys Barry'ego Levinsona z Robertem DeNiro.

Źrodło: Dark Horizons