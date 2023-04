Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Jeanne du Barry" otworzy festiwal w Cannes - zobaczcie zwiastun widowiska historycznego z Johnnym Deppem 0

Jeanne du Barry otworzy tegoroczny festiwal filmowy w Cannes! Dodatkowo dostaliśmy pierwszy zwiastun wyczekiwanego filmu z Johnnym Deppem. Pierwszą zapowiedź produkcji znajdziecie w dalszej części artykułu, zachęcamy do oglądania i komentowania.

Wyreżyserowany przez Maïwenn film historyczny Jeanne du Barry będzie miał światową premierę w wieczór otwarcia 76. edycji Festiwalu Filmowego w Cannes.

Ambitny dramat jest swobodnie inspirowany życiem Joanny du Barry, ostatniej kochanki Ludwika XV na dworze wersalskim, po Madame de Pompadour. Tytułowa bohaterka jest urodzoną w biedzie młodą kobietą z klasy robotniczej, głodną kultury i przyjemności, która wykorzystuje swoją inteligencję i urok, by wspinać się po szczeblach drabiny społecznej. Staje się ulubioną towarzyszką Ludwika XV. Nieświadomy jej statusu kurtyzany, dzięki ich związkowi odzyskuje apetyt na życie. Zakochują się w sobie do szaleństwa. Wbrew wszelkiej przyzwoitości i etykiecie, Jeanne przenosi się do Wersalu, a jej przyjazd gorszy dwór.

W roli Ludwika XV pojawi się Johnny Depp, dla którego to powrót do aktorstwa po trzyletniej przerwie po jego długiej batalii prawnej z byłą żoną Amber Heard. Przypomnijmy, że aktor wygrał proces o zniesławienie w grudniu. W roli tytułowej pojawi się sama Maïwenn.

Poniżej zwiastun filmu: