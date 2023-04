''Ostatnie dni Jezusa'' - dokumentalny film Polsatu o faktach i mitach na temat życia Chrystusa 0

Polsat wyprodukował bardzo ciekawy film dokumentalny, który przybliży nam fakty i mity na temat życia Jezusa Chrystysa. Premiera noszącej tytuł produkcji '’Ostatnie dni Jezusa'’ w Wielką Sobotę.

Film to niemal detektywistyczne śledztwo. Zaczyna się od momentu wjazdu Jezusa do Jerozolimy, a finałem jest złożenie jego ciała do grobu. Widzowie poznają starożytną Betanię, Betfage i Jerozolimę wraz ze znanym podróżnikiem i społecznikiem Janem Melą. Jego przewodnikiem jest znakomity badacz i dominikanin, o. Łukasz Popko OP.

Jan Mela i ojciec Łukasz Popko spotykają się w słynnej Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie, znanej jako Ecole Biblique. To najlepsza na świecie tego typu uczelnia założona przez dominikanów ponad 130 lat temu. Ośrodek niezwykłych badań, wykorzystujący najnowsze technologie. Zgromadzone tu starożytne przedmioty są bezcenne.

Chcieliśmy spojrzeć na ostatnie dni Jezusa przez pryzmat nauki i konkretnych, wręcz przyziemnych pytań wyjaśnia scenarzysta i szef kanału Polsat Rodzina, Marek Zając.

Przykładowo: dlaczego błędne są nasze wyobrażenia o Ostatniej Wieczerzy, jako posiłku spożywanym przy stole? Którędy faktycznie przebiegała Droga Krzyżowa i jak długo ubiczowany Jezus dźwigał krzyż? Jak wyglądała Golgota i gdzie się znajdowała? Co ukazują starożytne groby, które pozwalają wyobrazić sobie miejsce pochówku Jezusa? wymienia Zając.

Film ma także dłuższą wersję w postaci czterech odcinków po 22 minuty, które zobaczą widzowie kanałów tematycznych Polsatu. Ruszyły już prace nad wersją międzynarodową, którą przygotowuje włoski reżyser, producent i scenarzysta Max Serio.

Czy sięgając do nauki i wiedzy, można odkryć tajemnice tych wydarzeń? Wskazać zachowane do dziś miejsca, w których niemal na pewno był Syn Boży? Co z naszych wyobrażeń da się zweryfikować dzięki pracy historyków i archeologów? Ostatnie dni Jezusa w Wielką Sobotę o godz. 10:40 w Polsacie.

Źrodło: Polsat