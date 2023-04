Zwiastun świetnie przyjętego na festiwalach horroru ''Talk to Me'' 0

Studio A24 prezentuje zwiastun horroru Talk to Me. Dzieło to jest pełnometrażowym debiutem reżyserskim australijskich braci bliźniaków – Danny'ego i Michaela Philippou.

Dwójkę tą kojarzyć mogą fani Youtube. Posiadają oni bowiem swój kanał na tym portalu. Możecie znaleźć go wpisując w Youtube RackaRacka. Kanał ten znany jest z filmików prezentujących komediowy horror. Po odniesieniu sukcesu w Internecie, bracia Philippou postanowili spróbować swoich sił przy realizacji ambitniejszego dzieła – pełnometrażowego filmu. Zobaczcie jak im się to udało w pierwszym zwiastunie Talk to Me:

Fabuła horroru kręci się wokół grupy przyjaciół, którzy odkrywają, jak za pomocą zabalsamowanej dłoni wywołać ducha. Uzależnieni od tego dreszczyku emocji, posuwają się za daleko i uwalniają przerażające siły nadprzyrodzone.

W filmie występują Sophie Wilde, Joe Bird, Alexandra Jensen, Otis Dhanji, Miranda Otto, Marcus Johnson, Alexandria Steffensen, Zoe Terakes i Chris Alosio. Take to Me swoją premierę miał w tym roku na Festiwalu Filmowym Sundance, gdzie zebrał entuzjastyczne recenzje. Od tego czasu był pokazywany na Berlinale, SXSW i Overlook Festival.

Kinowa premiera Take to Me w naszym kraju zaplanowana jest na 28 lipca.

Źrodło: Dark Horizons