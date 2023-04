Pierwszy zwiastun kolejnego filmu z 5. fazy MCU ''The Marvels'' 0

Marvel Studios i Disney Pictures prezentują pierwszy zwiastun wyczekiwanego filmu The Marvels. Produkcja ta jest kolejną, który wprowadza nas w piątą fazę MCU.

Piąta faza MCU zaistniała wraz z filmem Ant-Man i Osa: Kwantomania. Produkcja ta jest jednak słabo oceniana, podobnie jak cała poprzednia faza MCU. Oby The Marvels pomogły przywrócić świetność temu uniwersum. Projekt ten będzie trzecim filmem nowej fazy. Drugim jest trzecia część Strażników Galaktyki, która wejdzie do kin w maju.

The Marvels skupi się na losach trzech superbohaterek – Kapitan Marvel, Kamali Khan znanej jako Ms. Marvel oraz Monici Rambeau będącej Spectrum. To trio musi połączyć siły i nauczyć się współpracować, aby ocalić wszechświat. Razem tworzą właśnie tytułowe '’The Marvels'’. Dalsze fabularne szczegóły produkcji trzymane są w tajemnicy. Poniżej wspomniany zwiastun:

W rolach głównych występują Brie Larson jako Kapitan Marvel, Iman Vellani jako Ms. Marvel i Teyonah Parris jako Spectrum. Do swojej roli po raz kolejny powróci Samuel L. Jackson, który wcieli się w Nicka Fury’ego. Za kamerą The Marvels stanęła Nia DaCosta. Jest ona także współautorką scenariusza wraz z Megan McDonnell, Elissą Karasik i Zeb Wells.

Film kręcono w Wielkiej Brytanii, a także w Los Angeles i we Włoszech. The Marvels będzie trzecim i ostatnim filmem Marvela wydanym w tym roku i wejdzie do kin 10 listopada.

Źrodło: Marvel Studios