''Krew i złoto'' - zwiastun nowego filmu reżysera niemieckiego dramatu ''Fala'' 0

Netflix prezentuje zwiastun niemieckojęzycznej komedii akcji rozgrywającej się w ostatnich dniach II wojny światowej. '’Krew i złoto'’ to najnowsze dzieło Petera Thorwartha, reżysera dramatu Fala i horroru Krwawe niebo powstałego dla amerykańskiego giganta streamingowego.

Główny bohater filmu to dezerter Heinrich, który desperacko stara się wrócić do swojej córki. Na ostatniej prostej zostaje zatrzymany przez oddział SS. Wisi już na drzewie, gdy w ostatniej chwili bohatersko ratuje go Elsa z pobliskiego gospodarstwa, której naziści pojmali brata do niewoli. Łączy ich wspólny wróg i walka o sprawiedliwość oraz własne rodziny. Rozpoczyna się brutalny wyścig po żydowskie złoto skrywane przez mieszkańców małej wioski. Esesmani pragnący zdobycia go spotykają się z ostrym sprzeciwem. Na jaw wychodzi wiele bolesnych sekretów. Heinrich i Elsa wciągnięci zostają w całą tą akcję pogoni za złotem, której kulminacją jest krwawa rozgrywka w wiejskim kościele.

W rolach głównych występują Robert Maaser jako szeregowiec Heinrich, Marie Hacke jako Elsa, Alexander Scheer jako Von Starnfeld, główny antagonista oraz Jördis Triebel, Stephan Grossmann, Florian Schmidtke, Petra Zieser, Gisela Aderhold i Jochen Nickel.

Film Krew i złoto na Netflix zadebiutuje już 26 maja. Produkcja swoim klimatem przypomina dzieła legendarnego filmowca Quentina Tarantino.

Źrodło: Netflix, Collider