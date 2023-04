Twórcy ''Zabawy w pochowanego'' staną za kamerą kolejnego horroru 0

Radio Silence Productions odpowiedzialne za powstanie nowych części kultowego horroru ’’Krzyk’’ czy niezwykle udanego horroru komediowego Zabawa w pochowanego, ma w swoich najbliższych planach realizację kolejnego dzieła z gatunku, w którym się specjalizuje.

''Zabawa w pochowanego''

Projekt, który nie posiada jeszcze swojego oficjalnego tytułu powstanie dla Universal Pictures. Żaden z twórców nie zdradził o czym opowie produkcja. Jednak jak donoszą zagraniczne media prawdopodobnie dzieło to będzie filmem, który niegdyś nosił roboczy tytuł Dracula’s Daughter. Miał on opowiadać o grupie porywaczy, którzy orientują się, że wśród porwanych przez nich ludzi, znajduje się córka Draculi. Co wydarzy się dalej możemy się domyślać. Krwi z pewnością nie zabraknie.

Universal twierdzi, że projekt ten podobny swoich stylem będzie do Niewidzialnego człowieka i Renfielda.

Zapewni on wyjątkowe podejście do legendarnej wiedzy o potworach i będzie reprezentować świeży i nowy kierunek celebrowania klasycznych postaci.

Scenariusz pisze Stephen Shields mający na swoim koncie irlandzki horror Impostor. Za poprawki w scenariuszu odpowiada Guy Busick. Film wyreżyserują Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett.

