Nowe zapowiedzi "Pięknej katastrofy" - ekranizacji pełnego namiętności bestsellera

Dystrybutor ujawnił nowe spoty promujące nadchodzącą premierę filmu Piękna katastrofa, pochodzącego od twórcy serii After i Szkoły uwodzenia.

kadr z filmu "Piękna katastrofa"

Piękna katastrofa to ekranizacja pełnego namiętności bestsellera Jamie McGuire. Film na motywach popularnej powieści trafi do polskich kin 28 kwietnia. Film opowiada o Travisie, który jest dokładnie tym, z kim świeżo upieczona studentka Abby nie powinna mieć nic do czynienia. Noce spędza, walcząc w nielegalnych walkach bokserskich, a dni upływają mu na podrywaniu studentek z kampusu. Abby jest odporna na jego zaloty. Zaintrygowany jej nieprzystępnością, Travis proponuje Abby zakład: jeśli przegra kolejną walkę, na miesiąc wyrzeknie się seksu. Jeśli zaś wygra, Abby będzie musiała na miesiąc z nim zamieszkać. Travis nie podejrzewa nawet, że wkrótce na jaw wyjdzie mroczna przeszłość dziewczyny, która może ich niespodziewanie do siebie zbliżyć.

W Stanach Zjednoczonych Piękna katastrofa zadebiutowała na rynku wydawniczym w 2011 roku. Z miejsca zyskała liczne grono zagorzałych wielbicieli. Trzy lata później zachwyciła też polskie czytelniczki, które z zapartym tchem śledziły losy głównych bohaterów i historię ich wzruszającej i trudnej miłości. Główne role powierzono Dylanowi Sprouse’owi, który wcielił się w Travisa, i Virginii Gardner (Abby).

W pozostałych rolach zobaczymy – Autumn Reeser, Briana Austina Greena, Roba Estesa, Samuela Larsena i Libe Barera. Za reżyserię odpowiada Roger Kumble.

