Data premiery i zwiastun animacji ''Gremlins: Secrets of the Mogwai''

Nielubiący wody Gimzo i jego niezbyt miłe wersje powracają po latach do życia. Mowa oczywiście o Gremlinach. Serwis HBO Max zaprezentował pierwszy zwiastun zrealizowanego na podstawie serii pełnometrażowych filmów serialu Gremlins: Secrets of the Mogwai.