''The Ark'' - Syfy odnawia serial na 2. sezon

Syfy po lutowej premierze serialu science fiction The Ark, zdecydowało się dać produkcji zielone światło na kontynuację. Stacja jest zadowolona z wyników oglądalności jaki osiągnęła ta seria, pomimo iż premiera finałowego epizodu dopiero za tydzień, tj. 19 kwietnia.

fragment plakatu promującego serial ''The Ark''

Według statystyk dotychczas The Ark obejrzało 6,5 miliona widzów. Serial osiągnął najlepszą oglądalność od czasu premiery Resident Alien w styczniu 2021 roku.

The Ark opowiada historię statku kosmicznego Ark One i jego załogi, których celem jest uratowanie ludzkiej rasy. Akcja toczy się w przyszłości, po tym jak kolonizacja planety stała się koniecznością dla przetrwania. Mając ponad rok do przybycia na planetę docelową, Ark One dotyka katastrofa, która prowadzi do zniszczenia niektórych części statku kosmicznego, utraty zapasów podtrzymujących życie i śmierci części załogi, w tym przywódców misja. Pozostała przy życiu ekipa musi współpracować, aby przetrwać i ukończyć swoje zadanie, ale aby to zrobić, muszą stać się najlepszymi wersjami samych siebie.

Twórcy serialu to Dean Devlin i Jonathan Glassner. W The Ark występują m.in. Christie Burke, Richard Fleeshman, Reece Ritchie, Stacey Read i Ryan Adams.

Źrodło: Dark Horizons