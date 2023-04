Zapowiedź finałowego sezonu ''Jeszcze nigdy...'' od Netflix 0

Szykujcie się, nerdy! Devi i reszta wracają do liceum na ostatni rok. Netflix zaprezentował krótki materiał wideo promujący czwarty i zarazem finałowy sezon młodzieżowego serialu Jeszcze nigdy…, a także ujawnił datę jego premiery.

fragment plakatu promującego serial ''Jeszcze nigdy...''

Finałowe odcinki Jeszcze nigdy… trafią na Netflix 8 czerwca.

Jeszcze nigdy… to kolejna serialowa produkcja, która przedstawia nam typowe problemy jakie przeżywają uczniowie liceum. Tym razem jednak odbywa się to z perspektywy damskiej. Główna bohaterka to Amerykanka o indyjskich korzeniach o imieniu Devi, która po koszmarnym ostatnim roku chce wyjść na prostą – jednak przyjaciele, rodzina i uczucia wcale jej tego nie ułatwiają.

Twórcami serialu są Mindy Kaling – aktorka i scenarzystka mająca na swoim koncie takie produkcje jak Late Night czy Świat według Mindy i Lang Fisher. Co ciekawe pomysł na fabułę Jeszcze nigdy… zrodził się w głowie Kaling w oparciu o własne doświadczenia z dzieciństwa.

W obsadzie aktorskiej znajdują się m.in. Maitreyi Ramakrishnan, dla której rola Devi jest debiutem aktorskim, Poorna Jagannathan, Richa Moorjani, Benjamin Norris, Adam Shapiro, Ramona Young i Martin Martinez.

W trzecim sezonie Devi i jej przyjaciele przestali być singlami. Odkryli, że związki pozwalają lepiej poznać siebie — i doświadczyć nieznanych wcześniej dramatów.

Źrodło: Netflix