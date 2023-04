Mia Goth w obsadzie nowego ''Blade'a'' 0

Powiększa się obsada nowego Blade'a. Do listy płac dołączyła Mia Goth, aktorka którą kojarzyć możecie z horrorów Ti Westa X oraz Pearl.

Mia Goth, ''X''

Niestety, ale nie ujawniono postaci w jaką wcieli się Goth. Zagra ona u boku Mahershala Ali, który sportretuje tytułowego bohatera.

Film na samym początku produkcji napotkał poważne problemy. Ze stanowiska odszedł pierwotny reżyser widowiska Bassam Tariq. Jego miejsce po dwóch miesiącach poszukiwań zajął Yann Demange. Scenariusz Blade’a napisał Michael Starrbury. W jego pisanie od początku zaangażowany był Mahershala Ali, który chciał przypilnować, aby produkcja była mroczna, szorstka oraz stała się jedną z mocniejszych w dorobku MCU.

Premiera filmu Blade zaplanowana jest na 6 września 2024 roku.

Szczegóły fabularne powstającego dzieła nie są znane. Blade stworzony jako postać drugoplanowa przez Marva Wolfmana i Gene’a Colana, po raz pierwszy pojawił się w numerze 10. "The Tomb of Dracula" z 1973 roku. Blade to hybryda człowieka i wampira, którego matka została ugryziona i zabita przez krwiopijcę podczas porodu. W tego łowcę wampirów przed laty wcielił się Wesley Snipes w serii filmów zapoczątkowanych w 1998 roku. Trylogia ta zarobiła ponad 400 milionów dolarów.

Źrodło: Deadline