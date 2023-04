James Wan producentem serialu ''56 Days'' opartego na powieści Catherine Ryan Howard 0

Amazon Studios zamówił pełny sezon serialu '’56 Days'’. Projekt ten będzie ekranizacją bestsellerowej powieści Catherine Ryan Howard. Wśród producentów mistrz współczesnego kina grozy James Wan.

Wan wraz z swoją firmą Atomic Monster podjął się produkcji serialu dla Amazon Studios. Powieść zaś na potrzeby telewizyjnego projektu zaadaptują Lisa Zwerling i Karyn Usher.

56 Days to psychologiczny thriller, który opowiada historię krótkiego, ale bardzo intensywnego i przepełnionego erotyzmem romansu, który niestety kończy się śmiercią jednego z kochanków.

Główni bohaterowie to Ciara i Oliver, którzy poznają się w kolejce w supermarkecie dokładnie w momencie, kiedy COVID-19 zaczyna atakować wybrzeże Irlandii. Zbliżający się lockdown może mocno zagrozić ich dopiero raczkującej relacji. Kochankowie więc decydują się ze sobą zamieszkać. Ciara przeprowadza się do Olivera zadowolona, że spędzą ze sobą czas sam na sam, bez wścibskich pytań i oczu rodziny i przyjaciół. Dla mężczyzny jednak sytuacja ta jest idealna do ukrycia tego kim bądź czym tak naprawdę jest. Po miesiącu w mieszkaniu Olivera policjanci odkrywają rozkładające się ciało. Czy lockdown stworzył niepowtarzalną okazję do dokonania idealnej zbrodni?

Źrodło: Bloody Disgusting, lubimyczytać