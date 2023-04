Zakończono prace na planie spin-offa ''Cichego miejsca'' 0

Po nieco ponad dwóch miesiącach prac na planie spin-offu Cichego miejsca w reżyserii Michaela Sarnoskiego podano oficjalną informację o końcu zdjęć. Projekt ten rozszerzy świat jaki w filmie z 2018 roku zaprezentował nam John Krasinski.

''Ciche miejsce 2''

Noszący tytuł A Quiet Place: Day One spin-off wejdzie do kin 8 marca 2024 roku. Szczegóły fabularne tej produkcji nie są znane. Wiemy jednak, iż film rozbuduje nam to post-apokaliptyczne uniwersum, w którym na ludzi polują ślepe, ale za to z doskonałym słuchem i niesamowicie głodne i krwawe stworzenia.

W spin-offie nie zobaczymy znanej z oryginalnej serii rodziny Abbott. Przyjrzymy się innym bohaterom próbującym przetrwać w nowym świecie. Obecnie nie wiemy czy twórcy zdecydują się nam ukazać tylko pierwszy dzień chaosu jak sugeruje tytuł czy jednak skupią się na późniejszych momentach inwazji, a z dnia pierwszego poznamy tylko nieliczne fragmenty, jak w drugiej części oryginalnej serii.

Scenariusz filmu opiera się na oryginalnym pomyśle Krasinskiego. Napisali go reżyser Michael Sarnoski i Jeff Nichols. W obsadzie projektu znajdują się Lupita Nyong'o, Joseph Quinn i Alex Wolff.

Źrodło: Dark Horizons