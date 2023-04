Czwarta odsłona przygód Johna Wicka to oficjalnie najbardziej dochodowy film w tej serii filmów akcji. Najnowsza wersja historii Wicka opowiada o desperackiej próbie odzyskania wolności. Gdy wokół niego są wrogowie, a sojusznicy zamieniają się w rywali, jest niewiele miejsc, do których można się zwrócić, i mniej osób, którym można zaufać. Dla Wicka oznacza to walkę o życie. Dla studia oznacza to ogromny zysk kasowy.