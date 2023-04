Rozpoczęto zdjęcia do spin-offa o Knucklesie 0

W londyńskim studiu Paramount Pictures rozpoczęły się już prace nad serialowym spin-offem filmów o niebieskim jeżu znanym jako Sonic. Powstający projekt opowie o jednym z jego przyjaciół – Knucklesie.

''Sonic 2: Szybki jak błyskawica''

Serial nosi tytuł Knuckles. Jego akcja ukaże nam wydarzenia spomiędzy drugiego a trzeciego filmu z serii SONIC. Szybki jak błyskawica. Knuckles zgodzi się wyszkolić na wojownika Echidna Wade’a Whipple’a, oficera i kolegę Toma Wachowskiego.

Knuckles ponownie przemówi głosem Idrisa Elby. Wade’a zaś po raz kolejny sportretuje Adam Pally. Swoje angaże otrzymali także Edi Patterson, Julian Barratt, Scott Mescudi i Ellie Taylor oraz Rory McCann i Tika Sumpter, która jeszcze raz wcieli się w Maddie.

Głównym scenarzystą i producentem wykonawczym serialu Knuckles jest John Whittington. Odcinek pilotażowy wyreżyseruje Jeff Fowler. Pozostałe zaś wyjdą spod skrzydeł Ged Wright, Brandon Trost, Jorma Taccone i Carol Banker.

Oba pełnometrażowe filmy z serii stały się kasowymi hitami. Zarobiły one ponad 405 milionów dolarów przy łącznym budżecie wynoszącym niecałe 200 milionów. W przyszłym roku do kin wejdzie trzecia część. Jej fabuła nie jest na razie znana.

SONIC. Szybki jak błyskawica to aktorska komedia przygodowa, której akcja skupia się na pewnym siebie, nieco bezczelnym niebieskim jeżu. Na ekranie widzimy przygody Sonika na Ziemi, który właśnie zaczyna wieść życie u boku swego nowo poznanego przyjaciela – człowieka – Toma Wachowskiego. Sonic i Tom łączą siły, by powstrzymać działania dr. Robotnika, który pragnie schwytać jeża i użyć jego niezwykłych mocy, by przejąć kontrolę nad światem.

