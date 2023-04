Kobieta kontra sekta - zobacz zwiastun serialu ''The Clearing'' 0

Platforma Hulu prezentuje zwiastun swojego nowego serialu '’The Clearing'’. Fabuła tejże produkcji opiera się na bestsellerowym thrillerze kryminalnym autorstwa J.P. Pomare, którego inspiracją dla zaprezentowanych w powieści treści były prawdziwe sekty jakie działają na terenie Australii i całego świata.

Twórcy The Clearing to Elise McCredie, Matt Cameron i Osamah Sami. Za kamerą stanęli zaś Jeffrey Walker i Gracie Otto. Pierwszoplanowe role otrzymali Teresa Palmer, Miranda Otto i Guy Pearce. Partnerują im Hazem Shammas, Mark Coles-Smith, Kate Mulvany i Julia Savage.

Projekt ten opisywany jest jako niezwykle emocjonalny i psychologiczny thriller, który skupia się na kobiecie (w tej roli Palmer), która pragnie powstrzymać koszmarne działania pewnej sekty żerującej na dzieciach. Zanim to jednak zrobi musi ona uporać się z własnymi demonami przeszłości. Przebyta trauma mocno utrudnia jej próbę ratowania niewinnych dzieci.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Pomare w dużej mierze pisząc swą powieść czerpał inspirację z działalności kultu The Family, który intensywnie działał w australijskim stanie Wiktoria od lat 60. do lat 90. ubiegłego wieku. Jego założycielkami były same kobiety.

Premiera serialu The Clearing zaplanowana jest na 24 maja. Produkcja składa się z ośmiu odcinków.

