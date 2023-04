Życie Luke'a Wilsona zostaje wykolejone w pierwszym zwiastunie "Fired on Mars" 0

HBO Max wypuściło pierwszy zwiastun swojej nadchodzącej komedii animowanej Fired on Mars, serialu o Jeffie Cooperze (Luke Wilson), który zostaje poproszony o porzucenie życia dla nowej, międzygwiezdnej pracy, tylko po to, by zostać zwolniony po przybyciu na Marsa. Sprawy nie układają się dobrze dla bohatera, który będzie zmuszony przystosować się do zupełnie innego życia niż dotychczas.

kadr z serialu "Fired on Mars"

W nadchodzącej komedii pojawi się całkiem niezła gościnna obsada gwiazd, w tym Pamela Adlon, Thomas Haden Church, Tim Heidecker, Frankie Quinones, Emily Watson i Sean Wing. Podczas ośmiu odcinków sezonu, którego premiera odbędzie się w tym miesiącu, Leslie David Baker, Cory Loykasek, Stephen Root i Cedric Yarbrough udzielą głosu głównej obsadzie serialu. Fired on Mars został stworzony i wyprodukowany przez Nate’a Shermana i Nicka Vokeya.

HBO Max przechodzi obecnie znaczące zmiany, ponieważ platforma ma przejść rebranding jako Max. Po fuzji Warner Bros. i Discovery plany studia dotyczące treści przesyłanych strumieniowo zmieniły się drastycznie pod rządami Davida Zaslava. Fired on Mars był w fazie rozwoju od miesięcy przed rozpoczęciem fuzji, co pozwoliło projektowi przejść przez produkcję bez większych opóźnień lub modyfikacji. Wygląda na to, że tej wiosny serial wreszcie będzie miał zadebiutować. A ponieważ pierwszy odcinek ma premierę przed premierą Maxa w przyszłym miesiącu, serial jest nadal technicznie oryginałem HBO Max.

Premiera serialu w HBO Max już 20 kwietnia.

Źrodło: collider.com