Seth Rogen i Keanu Reeves w reżyserskim debiucie Aziz Ansariego

Dwójka znanych hollywoodzkich aktorów pojawi się w debiutanckim filmie Aziz Ansariego. Angaże w noszącej tytuł '’Good Fortune'’ komedii otrzymali Seth Rogen i Keanu Reeves.

Seth Rogen, ''Fabelmanowie''

Obu panów chyba doskonale znacie z kinowych hitów. Reeves aktualnie walczy o życie i box officy w czwartej części Johna Wicka, zaś Rogena kojarzyć możecie z serialu Pam i Tommy czy filmu Fabelmanowie.

Fabularne szczegóły powstającego dla Lionsgate projektu trzymane są w tajemnicy. Szef studia poinformował jedynie, iż scenariusz jest rewelacyjny, a obecność w obsadzie tak niesamowitych talentów światowej klasy sprawi, iż będzie to wyjątkowy film.

Aziz Ansari dotychczas występował przed kamerą. Z pewnością kojarzycie go z serialu Parks and Recreation czy Specjalista od niczego. Teraz postanowił jednak stanąć po drugiej stronie. Pierwotnie jego debiutanckim filmem miał być realizowany dla Searchlight Being Mortal, jednak produkcja tego projektu została zawieszona po tym, jak rozpoczęto dochodzenie w sprawie skargi na niewłaściwe zachowanie aktora Billa Murraya.

Zdjęcia do filmu Good Fortune rozpocząć mają się w maju w Los Angeles. Ansari jest także autorem scenariusza do projektu oraz objął również funkcję producenta wykonawczego wraz z Anthony Katagasem.

