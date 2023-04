''Never Too Old to Die'' - oto pierwszy projekt powstający ze współpracy Sylvestra Stallone'a i Amazon Studios 0

Niedawno Sylvester Stallone podpisał wieloletni kontrakt z Amazon Studios na realizację projektów za pośrednictwem jego producenckiej firmy Balboa Productions założonej z Bradenem Aftergoodem. Znamy już pierwszy film jaki powstanie w jej ramach. Będzie to komedia akcji '’Never Too Old to Die'’.

Sylvester Stallone, ''Samarytanin''

Scenariusz filmu napisał Brian Otting. Stallone przymierzany jest do obsadzenia w jednej z głównych ról. Obecnie trwają poszukiwania reżysera.

Punktem wyjścia w filmie Never Too Old to Die jest tajemnicze morderstwo, do jakiego dochodzi w domu spokojnej starości przeznaczonym dla byłych szpiegów. Jednym z podopiecznych jest bohater z czasów zimnej wojny, który osobiście angażuje się w sprawę. Pragnie odnaleźć ukrywającego się wśród tej barwnej grupy ludzi mordercę.

Stallone jeszcze przed podpisaniem umowy o współpracę z Amazon Studios wystąpił już w jednym projekcie tego studia. To film Samarytanin, w który to aktor wciela się w legendarnego bohatera, który ćwierć wieku temu sfingował swoją śmierć.

