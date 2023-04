Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Zwiastun drugiego sezonu serialu "Star Trek: Strange New Worlds" 0

Prezentujemy oficjalny zwiastun i plakaty z bohaterami do wyczekiwanego drugiego sezonu serialu Star Trek: Strange New Worlds, który dostępny będzie wyłącznie w SkyShowtime już w czerwcu.

Plakaty z bohaterami przedstawiają Ansona Mounta jako kapitana Christophera Pike’a, Rebeccę Romijn jako Number One, Ethana Pecka jako oficera naukowego Spocka, Jess Bush jako pielęgniarkę Christine Chapel, Christinę Chong jako La’an Noonien-Singh, Celię Rose Gooding jako kadetkę Nyotę Uhurę, Melissę Navię jako porucznik Ericę Ortegas oraz Babs Olusanmokun jako dr M’Benga.

Star Trek: Strange New Worlds opowiada o latach, kiedy za sterami U.S.S. Enterprise zasiadał kapitan Christopher Pike. Na ekranie pojawiają się uwielbiani przez fanów Anson Mount jako kapitan Christopher Pike, Rebecca Romijn jako Numer Jeden i Ethan Peck jako oficer naukowy Spock. Serial przenosi nas do czasów, kiedy kapitan Pike, oficer naukowy Spock i Numer Jeden podróżowali po galaktyce i odkrywali nowe światy, zanim do załogi U.S.S. Enterprise dołączył kapitan Kirk.

Wszystkie odcinki pierwszego sezonu serialu Star Trek: Strange New Worlds dostępne są wyłącznie w SkyShowtime.

Źrodło: SkyShowtime