Natasha Rothwell powróci w 3. sezonie ''Białego Lotosu'' 0

Rozpoczęło się kompletowanie obsady do trzeciego sezonu udanego serialu HBO Biały Lotos. Jak na razie jedynym potwierdzonym angażem jest powrót do roli z pierwszego sezonu Natashy Rothwell.

Natasha Rothwell, ''Biały Lotos''

W pierwszej serii aktorka ta wcieliła się w menadżerkę spa Belindę Lindsay. Występ ten przyniósł jej nominację do nagrody Emmy w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa.

Nie zdradzono na razie szczegółów powrotu tejże postaci. Jedyne co wiemy odnoście fabuły trzeciej serii, to to, iż przeniesie nas ona do Tajlandii.

Twórcą Białego Lotosu jest Mike White. Jakiś czas temu zasugerował on, iż trójka skupi się na "śmierci oraz wschodniej religii i duchowości". Czy tak jednak będzie, na razie oficjalnie nie zostało to potwierdzone.

Serial HBO podąża za grupą gości hotelowych, którzy w tym samym tygodniu spędzają wakacje w ekskluzywnym kurorcie, relaksując się i wypoczywając wśród rajskich krajobrazów. Kiedy jednak mijają kolejne dni okazuje się, że nie tylko turyści czy zawsze uśmiechnięci pracownicy hotelu, ale także to na pozór idylliczne miejsce ma swoje mroczne strony. To satyra społeczna z akcją osadzoną w ekskluzywnym kurorcie.

Źrodło: Variety