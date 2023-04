Sequel ''Godzilli vs. Kong'' ma oficjalny tytuł - zobacz wideo 0

Studio Warner Bros. Pictures zaprezentowało pierwszy materiał promujący wielkie kinowe widowisko, jakim z pewnością będzie sequel Godzilli vs. Kong. Produkcja otrzymała swój oficjalny tytuł.

Sequel na kinowych ekranach wyjdzie jako Godzilla x Kong: The New Empire. Jak sugeruje tytuł spodziewać możemy się czegoś całkowicie nowego. Być może nadchodząca bitwa zmieni losy świata. To z kim zmierzą się tytułowego gigantyczne stwory, nadal nie zostało ujawnione.

W superprodukcji Godzilla vs. Kong nasza dwójka uroczych tytułowych stworów musiała połączyć siły, aby pokonać Mechagodzillę. Teraz twórcy zamierzają jeszcze bardziej utrudnić życie naszym bohaterom i sprowadzić na Ziemię zdecydowanie większe zagrożenie, które rzuci wyzwanie ich egzystencji i zagrozi ludzkości.

Film zagłębi się także w historię tytanów, ich pochodzenie oraz tajemnice Wyspy Czaszki. Poznamy także szczegóły mitycznej bitwy, która stworzyła te niezwykłe istoty i na zawsze związała je ze światem ludzi.

Za kamerą ponownie stoi Adam Wingard. Autorzy scenariusza to Jeremy Slater, Simon Barrett i Terry Rossio. Do swoich ról w sequelu powracają Rebecca Hall, Brian Tyree Henry i Kaylee Hottle. Oprócz nich w obsadzie są także Dan Stevens, Fala Chen, Alex Ferns i Rachel House.

Premiera filmu Godzilla x Kong: The New Empire zaplanowana jest na 15 marca 2024 roku.

Źrodło: Legendary