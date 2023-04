''Biali nie potrafią skakać'' - oto zwiastun nowej wersji komedii z lat 90. XX wieku 0

Czas na remake’i trwa w najlepsze. Swojej nowej wersji doczekała się także sportowa komedia z 1992 roku nosząca tytuł Biali nie potrafią skakać. W sieci za pośrednictwem 20th Century Fox pojawił się zwiastun nadchodzącej produkcji.

Sinqua Walls i nominowany do nagrody Grammy raper Jack Harlow wcielają się w role rozsławione przez Wesleya Snipesa i Woody'ego Harrelsona w oryginale. Film ten opowiadał o parze ulicznych koszykarzy, którzy najpierw znajomość zaczynają od kłótni, a następnie łączą swe siły, aby rozegrać większy mecz.

Billy Hoyle poznaje ekscentrycznego Sidneya Deana, który całe dnie spędza na boisku do kosza. Jako, że żaden z nich nie może pochwalić się wysokimi dochodami, panowie postanawiają wykorzystać swój talent i możliwości zarabiając przy tym niemałe pieniądze. To, że jest się białym to nie znaczy, że nie można dobrze grać.

Powstały remake nie trafi do kin. White Men Can’t Jump od razu zadebiutuje na platformie Hulu, a będzie miało to miejsce 19 maja.

Swoje angaże w tej sportowej komedii otrzymali także Lance Reddick, Teyana Taylor, Laura Harrier i Vince Staples. Za reżyserię filmu odpowiada Calmatic, mający na swoim koncie komedię Domówka. Pracował on na scenariuszu Douga Halla i Kenya Barris.

Źrodło: Dark Horizons, Hulu