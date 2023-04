Brie Larson jako kucharka i naukowczyni w zwiastunie serii ''Lessons in Chemistry'' 0

Na platformę Apple TV+ zmierza ciekawa serialowa propozycja. Jesienią biblioteka tej platformy powiększy się o '’Lessons in Chemistry'’, produkcję opowiadającą o kobiecie pragnącej w latach 50. ubiegłego wieku zostać naukowcem.

W głównej roli Brie Larson, aktorka znana z filmów Marvela, w których wciela się w Kapitan Marvel. Wystąpiła także w Kong: Wyspa Czaszki oraz serialu Wszystkie wcielenia Tary.

Fabuła Lessons in Chemistry opiera się na debiutanckiej powieści Bonnie Garmus. Akcja rozgrywa się na początku lat 50. XX wieku. Elizabeth Zott pragnie zostać naukowcem. Marzenie kobiety nie jest jednak możliwe do zrealizowania w patriarchalnym społeczeństwie w jakim żyje. Będąc w ciąży zostawioną samej sobie Elizabeth przyjmuje posadę prowadzącej w telewizyjnym programie kulinarnym. Jak się okaże kobieta nauczy swoich widzów nie tylko gotowania, ale i mnóstwa innych rzeczy, wracając powoli do swojej prawdziwej miłości, jaką jest nauka.

Obsadę serialu oprócz Larson prowadzą Lewis Pullman, Aja Naomi King, Stephanie Koenig, Kevin Sussman, Patrick Walker i Thomas Mann.

Premiera Lessons in Chemistry planowana jest na jesień. Dokładna data zostanie podana przez Apple TV+ w późniejszym czasie.

Źrodło: Dark Horizons, Apple TV+