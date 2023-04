Będą kontynuacje ''Martwe zło: Przebudzenie''? Tak sugerują twórcy horroru 0

Wyreżyserowany przez Lee Cronina film Martwe zło: Przebudzenie należący do krwawej serii zapoczątkowanej w latach 80. ubiegłego wieku, trafił do kin zaledwie dwa dni temu, ale już wiadomo, że jego weekend otwarcia będzie większy niż oczekiwano. Sukces ten skłonił producentów filmu do zdradzenia planów na przyszłość.

Film jak do tej pory zebrał niezwykle pozytywne recenzje krytyków i podobne od publiczności. Oczekiwano, że jego weekend otwarcia zamknie się w 23 milionach dolarów, ale jak pokazują dane prawdopodobnie kwota ta będzie wyższa. Martwe zło: Przebudzenie to pierwszy film należący do tej serii od dekady, który osiągnął sukces. Czego nie można powiedzieć o produkcji Martwe zło z 2013 roku.

Producenci tego projektu Sam Raimi i Bruce Campbell zdradzili, iż w swoich planach mają więcej filmów o demonicznej Księdze Umarłych. Informacje te potwierdził sam Cronin, który w rozmowie z portalem Variety ujawnił, że ma już w swojej głowie co najmniej cztery różne pomysły na potencjalne kontynuacje. Co ciekawe chciałby on powrotu do leśnej chatki, z której Martwe zło: Przebudzenie wyszło.

Uwielbiam to, że przełamałem schemat, ale czy teraz nie byłoby fajnie wrócić do tej chatki w lesie. To może być fajna podróż powiedział Cronin.

Jak mówi reżyser obecny jego plan na kontynuacje jest taki, że drugi film ukazywałby nową grupę ludzi, którzy ponoszą konsekwencje wydarzeń z obecnej produkcji, trzeci byłby podobną kontynuacją, a czwarty mógłby skupić się na ukazaniu pochodzenia Necronomiconu.

