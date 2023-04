William Atherton powróci w sequelu ''Pogromcy duchów: Dziedzictwo'' 0

W Nowym Jorku trwają już prace na planie filmu będącego sequelem Pogromcy duchów: Dziedzictwo. Jak sugerują pierwsze zdjęcia z planu, w produkcji do swojej roli z pierwszego filmu powróci William Atherton.

Atherton wystąpił jako jeden z drugoplanowych aktorów w oryginalnym filmie Pogromcy duchów z 1984 roku. Nie pojawił się już w zrealizowanej pięć lat później kontynuacji. Wcielił się on w postać Waltera Pecka, nadgorliwego inspektora Agencji Ochrony Środowiska, który swoimi decyzjami doprowadził do uwolnienia złapanych przez pogromców duchów. To spowodowało wielkie spustoszenie w całym Nowym Jorku.

Szczegóły powrotu jego postaci nie są znane. Jednak jego pojawienie potwierdza, iż sequel będzie powiązany z oryginałem.

Na opublikowanych zdjęciach widzimy także Erniego Hudsona i Paula Rudda. Obaj panowie powracają do swoich ról jako Winston Zeddmore i Gary Grooberson. W obsadzie sequela są także Carrie Coon i Mckenna Grace.

Kontynuacja Pogromcy duchów: Dziedzictwo nosi roboczy tytuł Firehouse i trafić do kin ma 20 grudnia tego roku. Gil Kenan reżyseruje na podstawie scenariusza, który napisał wspólnie z Jasonem Reitmanem.

Fabuła kontynuacji jak na razie trzymana jest w tajemnicy. Zdradzono jedynie, że akcja umiejscowiona zostanie w Nowym Jorku, gdzie jeszcze raz będziemy mieli okazję odwiedzić oryginalną siedzibę "Pogromców duchów".

Źrodło: DailyMail