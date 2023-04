Zwiastun "Chłopca z niebios" zaprasza do Bractwa Muzułmańskiego - jednej z najpotężniejszych organizacji islamu 0

Gęsty, mistrzowsko nawiązujący do wybitnych literackich klasyków gatunku thriller został za swoją fabułę uhonorowany w Cannes nagrodą za najlepszy scenariusz. Reżyser Tarik Saleh osadził akcję filmu w świecie, którego nikt wcześniej nie odważył się pokazać na ekranie. Zapraszamy od obejrzenia zwiastuna Chłopiec z niebios.

kadr z filmu "Chłopiec z niebios"

Adam, chłopak z małej rybackiej wioski, przyjeżdża na prestiżowe stypendium do Kairu. Gdy staje się świadkiem tajemniczego zabójstwa kolegi, zostaje wplątany w śmiertelnie niebezpieczną intrygę. Zmuszony do współpracy, zgadza się przeniknąć do Bractwa Muzułmańskiego — jednej z najpotężniejszych organizacji islamu, która nie zawaha się przed niczym, żeby chronić swoje tajemnice. Aby przeżyć, Adam bardzo szybko będzie musiał opanować reguły gry niezwykle brutalnego świata, wkraczając na ścieżkę, z której nie ma już powrotu.

Prawdziwe oblicze Bractwa długo pozostawało tajemnicą. Mimo że działa od blisko wieku, nikomu z zewnątrz nie udawało się go całkowicie poznać. Dla Adama, młodego studenta, opanowanie reguł obcego świata to przede wszystkim kwestia życia i śmierci. W tej grze staje się mistrzem, przekraczając wszystkie granice. Adam w języku arabskim oznacza proroka wygnanego z raju.

W głównych rolach występują Tawfeek Barhom, Fares Fares i Mehdi Dehbi. Premiera w naszych kinach w czerwcu 2023 roku.

Źrodło: M2 Films