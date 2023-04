Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Czy Twój sąsiad może być Adolfem Hitlerem? "Mój sąsiad Adolf" w kinach od 9 czerwca 0

Wszyscy mamy sąsiadów, których nie lubimy, ale nikt z nas nie ma takiego problemu jak mieszkający w Kolumbii Polsky, ocalały z Holocaustu, który zaczyna podejrzewać, że jego tajemniczy sąsiad to tak naprawdę… Adolf Hitler. Aby zbadać sprawę i zweryfikować tożsamość swojego sąsiada, Polsky będzie musiał przeprowadzić prywatne śledztwo i zbliżyć się do człowieka, którego podejrzewa o najgorsze zbrodnie.

"Mój sąsiad Adolf"

Mój sąsiad Adolf to błyskotliwy, doceniony na festiwalu w Locarno komediodramat w zabawny sposób opowiadający o tematach trudnych lub wypieranych – samotności i mierzeniu się z traumą. To też wspaniały popis dwóch wybitnych aktorów: znanego z Chłopca w pasiastej piżamie Davida Haymana i żywej legendy niemieckiego kina, Udo Kiera.

Kolumbia, rok 1960. Polsky (David Hayman), samotny i zrzędliwy ocalony z Holocaustu, mieszka w odległej kolumbijskiej wsi. Spędza dni na grze w szachy i pielęgnowaniu swoich ukochanych krzewów róż. Pewnego dnia, gdy tajemniczy starszy Niemiec (Udo Kier) wprowadza się do domu obok, Polsky zaczyna podejrzewać, że jego nowy sąsiad to… Adolf Hitler. Jako że nikt mu nie wierzy, rozpoczyna prywatne śledztwo. Jednak aby zdobyć informacje, będzie musiał zbliżyć się do swojego sąsiada bardziej, niż by tego chciał – tak blisko, że dwójka mogłaby prawie się zaprzyjaźnić. Gdyby tylko pierwszy nie podejrzewał drugiego o zbrodnie na ludzkości.

Mój sąsiad Adolf to przezabawny i poruszający komediodramat o mierzeniu się z własnymi demonami, odkrywaniu mrocznych tajemnic i poszukiwaniu sprawiedliwości, a przy tym wyjątkowa opowieść, w której granica między prawdą a fikcją zaciera się bardzo szybko.

Film trafi do polskich kin 9 czerwca.

Źrodło: Velvet Spoon