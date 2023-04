160 aktorów, ogromna liczba lokacji i zdjęcia w samym Londynie – tak prezentują się kulisy zrobionego z rozmachem serialu "EMIGRACJA XD" 0

Pełna przygód podróż dwóch małomiasteczkowych chłopaków, którzy wyruszają na spotkanie z wielkim światem. Adaptacja bestsellerowej powieści Malcolma XD wymagała odpowiedniej oprawy i dużego rozmachu. Żeby jak najwierniej oddać skalę emigracyjnych realiów, część scen nakręcono w najbardziej charakterystycznych lokacjach Londynu, a głównym bohaterom na planie towarzyszyli polscy i międzynarodowi aktorzy. Więcej o tym jak wyglądała praca nad najnowszą produkcją CANAL+ można się dowiedzieć od samych twórców w specjalnym materiale wideo.

EMIGRACJA XD to przeniesiona na ekran powieść literacka Malcolma XD. Pisarz mocno wyróżnia się formą i stylem, a w jego dziełach panuje stylistyczna frywolność. Nie sposób nie zauważyć, że jego żarty przekraczają wszelkie granice poprawności politycznej, a absurd goni absurd. Wielu uważa, że książki są lepsze niż filmy, a filmy nie oddają tego, co przeczytać można na papierze. EMIGRACJA XD to doskonały przykład na to, że można stworzyć znakomity serial, który w zupełności odwzorowuje styl, w jakim stworzony został literacki pierwowzór – i popierają to słowa krytyków. Ta niezwykła i nietypowa estetyka, a także język Malcolma, zostały doskonale odwzorowane w szalonej, komediowej produkcji CANAL+.

Jednak w przypadku EMIGRACJI XD nie tylko osobliwy charakter serialu stawiał przed ekipą produkcyjną poprzeczkę wysoko. Nie lada wyzwaniem była również bardzo duża liczba lokacji, w których rozgrywa się akcja. Serial poza Polską kręcono także w Wielkiej Brytanii, a sam Londyn ze swoimi kultowymi miejscami – Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Chinatown, Seven Dials, Covent Garden, Hyde Park czy Belgrave Square – stał się niejako kolejnym bohaterem serialu.

Dobór obsady to również dowód na odwagę i wyobraźnię twórców, którzy zdecydowali się obsadzić aktorów w rolach zupełnie innych niż te, w których przyzwyczailiśmy się ich oglądać. Począwszy od wcielającego się w głównego bohatera Tomasza Włosoka kojarzonego z mroczną rolą lokalnego kryminalisty w Kruku czy wrażliwym muzykiem w Piosenkach o miłości, przez Michała Czerneckiego, który kapitalnie wcielił się w doświadczonego przez życie kierowcę tira o gołębim sercu, po kolorowego ptaka tej produkcji, czyli Paulinę Gałązkę jako Rachel. Ekipę tę uzupełnia wiele międzynarodowych nazwisk, dodatkowo ubarwiając tę wyjątkową i nieprzewidywalną produkcję. Ten zaskakujący dobór ról sprawia, że przyjemność sprawia nie tylko samo śledzenie losów bohaterów EMIGRACJI XD, ale również odkrywanie ulubionych aktorów w zupełnie nowym emploi.

Wszystkie odcinki EMIGRACJI XD są już dostępne w serwisie CANAL+ online.

Źrodło: Canal+